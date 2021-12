Diretta Venezia-Lazio ore 16.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

VENEZIA - Vietato sbagliare a Venezia, Sarri teme un’altra scivolata, questa volta in laguna. Chiede il massimo sforzo alla sua Lazio per chiudere il 2021 con una vittoria e passare le vacanze di Natale a ridosso delle squadre che si giocano l’Europa. L’obiettivo, anche se mai dichiarato ufficialmente, è quello. Senza Immobile, positivo al Covid-19, toccherà agli altri segnare i gol partita. Il Venezia di Zanetti invece, cerca l’impresa: “Sappiamo di affrontare una grande squadra più forte di noi. La Lazio, senza Immobile, può sopperire con altri giocatori”, le parole dell’allenatore. Venezia e Lazio si sono affrontate sei volte in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, per un bilancio di tre successi biancocelesti e due arancioneroverdi (1N). La sfida più recente è un 4-2 a favore dei laziali, nel marzo 2002, con Alberto Zaccheroni in panchina.