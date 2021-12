Zola esclusivo: "Fughina Inter in Serie A, quanto mi manca Maradona..."

La colonna sonora, che t’arriva in sottofondo, è un inno al calcio contemporaneo, e in una giornata uggiosa, standosene adagiato tra i profumi d’una Sardegna d’amare, Gianfranco Zola spalanca le finestre e si concede un pizzico di boxing day per respirare aria di football. «Sto vedendo il City di quel signore lì che in panchina dispensa emozioni come quel piccolino con il quale giocai a Napoli, ricordi? Faceva cose divine. Ti posso richiamare alla fine?». Mentre il mondo rotola in quella dimensione favolistica, il «grande» Ufficiale dell’Ordine dell’Impero britannico ci trascina senza finte dentro il suo magic box, un microcosmo ch’è ricco di sentimenti, racchiuso nell’espressione dolente che lo racconta tutto. «Io penso spesso a Diego e mi manca. Non mi rassegno alla sua assenza ma è come se lo vivessi. Il più grande di tutti con il quale ho condiviso un tempo». Che vive in un ricordo straziante.