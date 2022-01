Diretta Sampdoria-Cagliari ore 12.30: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

GENOVA - Il Cagliari di Walter Mazzarri, penultimo in classifica con 10 punti, distante 6 dalla zona salvezza e reduce da tre sconfitte consecutive con Inter, Udinese e Juve con 10 gol subiti e nessuno segnato, fa visita alla Sampdoria (allenata dal 2007 al 2009) di Roberto D'Aversa, quindicesima a quota 20 dopo il trionfo nel derby e i pareggi con Venezia e Roma. Il match, in programma alle 12.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà il 36° disputato in Liguria nella storia del massimo campionato italiano: tra i precedenti è il segno X quello più frequente, ben 19 volte, cui si aggiungono 10 affermazioni blucerchiate e 6 rossoblù. Tra le mura amiche, tuttavia, la Samp è imbattuta con i sardi da sette incontri di fila (5 vittorie e 2 pari), i quali hanno invece perso tutte le ultime cinque partite giocate nel giorno dell'Epifania: il successo più recente, 17 anni fa contro il Messina con Daniele Arrigoni in panchina.