Probabili formazioni Inter-Sassuolo: aggiornamenti

MILANO - Nell'Inter, con Bastoni e Brozovic squalificati, per scelta tecnica saranno in panchina Dumfries, Vidal e Dzeko. Il bosniaco, titolare da 4 incontri di fila, lascerà il posto a Sanchez, accanto a Martinez. Dumfries sarà rimpiazzato da Darmian, Vidal da Gagliardini. Iil perno del centrocampo sarà Barella, mentre Dimarco sarà il vice Bastoni. Possibile anche Ranocchia o D'Ambrosio per De Vrij, ieri in gruppo ma alle prese con un fastidio a una caviglia. Nel Sassuolo due opzioni per Traore: mezzala nel 4-3-3 o largo a sinistra nel 4-2-3-1.