Serie A 2021-22, chi vince lo scudetto? Le previsioni su Roma, Napoli, Lazio, Juve e...

È uno dei campionati più aperti degli ultimi anni: con ancora dodici giornate da disputare e sette squadre nello spazio di 15 punti (al momento in cui si scrive), la Serie A 2021-2022 è una storia ancora tutta da scrivere. Non per gli algoritmi di FiveThirtyEight, noto sito made in USA che si occupa di analisi e sondaggi di opinione, che ha già svelato chi ha più probabilità di vincere lo scudetto tra le big del nostro campionato e non solo. Secondo i calcoli degli esperti, sarà di nuovo l'Inter a trionfare, con il 69% di probabilità. A seguire, Milan (19% di chance di vittoria) e Napoli (10%). Giù dal podio la Juventus che, nonostante l'arrivo di Vlahovic, si ferma all'1% di probabilità di vincere a fine stagione. Molto più probabile la qualificazione alla prossima Champions League, data al 53%. Se la giocherà con l'Atalanta, che ha un solo punto percentuale in meno di possibilità di chiudere il campionato al quarto posto. Sesto e settimo posto per Lazio e Roma, rispettivamente al 9% e 4% di chance di giocare la massima competizione europea per club; a seguire, 26% di possibilità di vedere ottava la Fiorentina. Per quanto riguarda le ultime posizioni della classifica invece, sono date favorite per la retrocessione Salernitana (97%), Genoa (94%) e Venezia (39%).