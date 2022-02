Diretta Fiorentina-Atalanta ore 12.30: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

FIRENZE - La Fiorentina per sognare, l'Atalanta per approfittare del pareggio della Juventus nel derby e agganciare i bianconeri al quarto posto. La sfida tra i viola e i nerazzurri, accende il 26esimo turno e rappresenta la prima uscita della nuova Atalanta, che proprio ieri ha ufficializzato il passaggio delle quote di maggioranza ai nuovi investitori italo-americani guidati da Pagliuca. In palio punti importanti per la zona Champions. Obiettivo dichiarato dai nerazzurri e sussurrato a Firenze, dove non sono passate inosservate le parole di Allegri, che al termine del derby ha parlato dei viola come possibile concorrente. "Mi ha fatto piacere, anche se non me lo aspettavo - ha risposto Italiano -. Vuol dire che siamo nei pensieri delle altre squadre, che siamo diventati temibili. Abbiamo due partite in meno rispetto ai bianconeri: è chiaro che se dovessimo fare risultato pieno la classifica ci proietterebbe in una situazione diversa rispetto a quella attuale. Vuol dire che stiamo lavorando bene e bisogna proseguire così". Gasperini dovrà rinunciare a diversi elementi: salteranno la gara di Firenze Zapata, Muriel, Miranchuk, Palomino e Ilicic.