Serie A, Udinese-Lazio 1-1: Felipe Anderson risponde a Deulofeu

La Lazio dopo le fatiche di Europa League conquista un buon punto contro l' Udinese . Alla Dacia Arena la squadra di Maurizio Sarri , nonostante le tantissime assenze (alle quali poi si è aggiunta anche quella di Pedro , infortunato al 22'), riesce rimontare l'iniziale svantaggio firmato dalla rete di Deulofeu al 5' e a pareggiare grazie al gol di Felipe Anderson (45'). L'ingresso in campo di Cabral (autore di una prestazione di qualità e quantità), dopo il ko dello spagnolo ex Chelsea, ha di fatto cambiato la partita perché Felipe Anderson è tornato nel suo ruolo naturale (esterno a destra) diventando decisivo nelle ripartenze sulla fascia. E proprio in chiusura di primo tempo è arrivato il pareggio del brasiliano (sugli sviluppi di un calcio di punizione) che ha rimesso in equilibrio il match. Nella ripresa la Lazio ha continuato ad attaccare, provando sempre a trovare il gol di una vittoria che avrebbe avuto un'importanza capitale nella corsa alla qualificazione Champions ma anche l'Udinese ha provato a cercare il successo fino alla fine sfiorandolo con Molina al 93' (il suo tiro però si è stampato sulla traversa). La sfida tra Udinese e Lazio finisce dunque 1-1: con questo punto i biancocelesti non riescono a superare l'Atalanta ma rimangono comunque a quattro punti dalla Juve (ora al quarto posto). L' Udinese di Gabriele Cioffi invece torna a muovere la classifica dopo il 4-0 contro il Verona e resta a +3 sul Venezia (ora al 17° posto).

Le scelte di Cioffi e Sarri

Sarri deve fare a meno di Immobile anche per la trasferta di Udine. In attacco giocano gli stessi calciatori schierati contro il Porto: Pedro sulla destra, al centro c'è Felipe Anderson mentre sull'altra fascia gioca Zaccagni. A centrocampo out gli squalificati Leiva e Luis Alberto, al loro posto ci sono Cataldi e Basic. In difesa Hysaj rientra dal 1' mentre a sinistra c'è Marusic. Per Cioffi 3-5-2 con qualche novità rispetto al match perso per 4-0 contro il Verona. In difesa c'è Nehuen Perez dal 1'. A centrocampo giocano Arslan (al rientro dalla squalifica) e Soppy, in panchina Jajalo e Udogie. In attacco confermato Deulofeu, con Beto a completare il reparto.

Sblocca Deulofeu, poi Pedro ko

L'Udinese parte subito forte e al 5' è già in vantaggio: Molina dalla trequarti crossa al centro per Perez che di testa serve il pallone per Deulofeu il quale senza difficoltà supera Strakosha realizzando il gol dell'1-0. Nei minuti successivi la Lazio si affida subito al possesso palla e al gioco sulle fasce nel tentativo di agguantare subito il pari ma a centrocampo l'Udinese controlla con attenzione, ripartendo in attacco con veloci ripartenze. E proprio su un contropiede l'Udinese al 17' sfiora il raddoppio: Makengo lancia sulla fascia Deulofeu, lo spagnolo arriva sul fondo e crossa forte proprio per il francese che a pochi metri dalla porta calcia il pallone alto sopra la traversa. Al 22' la Lazio prova a rispondere e lo fa con Cataldi con un tiro dai 25 metri ma la conclusione del centrocampista è troppo centrale. Nello stesso minuto però Sarri deve cambiare perché Pedro va ko. Al suo posto entra Cabral con Felipe Anderson che si sposta sulla destra. E proprio il nuovo entrato va a un passo dal pareggio: lancio di Hysaj per Milinkovic che fa la torre per l'ex Sporting Lisbona che però da buona posizione non centra lo specchio della porta.