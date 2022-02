Diretta Genoa-Inter ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

GENOVA - Ha bisogno di tre punti, l'Inter, per chiudere un febbraio non in linea con il resto della sua stagione. La squadra di Simone Inzaghi a Marassi deve convolare al successo in campionato come non succede da oltre un mese per medicare certe ferite invernali: "Gli allarmismi attorno all’Inter ci sono sempre stati, a cominciare dall’estate scorsa. La realtà è che siamo perfettamente in linea con i nostri obiettivi. A me interessa solo rispettare le richieste della proprietà: la qualificazione in Champions League, gli ottavi di finale del torneo e la vittoria della Supercoppa. E per lo Scudetto comunque è ancora tutto aperto". Non molla di un millimetro però il tecnico del Genoa Alexander Blessin, che non riesce ancora a spiccare il volo verso la salvezza. Serve il ritorno alla vittoria per dare una scossa alla sua classifica: "Tutti crediamo alla salvezza. Io ci credo, questo deve essere chiaro: non molliamo assolutamente di un millimetro. L’Inter ha perso l’ultima partita e ora verrà qui e vorrà assolutamente vincere la gara: avrà maggiore possesso palla, ha grandi qualità individuali, ma noi dovremo non farli giocare, essere aggressivi, metterli in difficoltà. Per noi sarà una partita difficile".