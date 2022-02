Lega, serve un nuovo Statuto: Terracciano commissario ad acta

MILANO - Sfuma ancora l'accordo tra le squadre di Serie A per adeguare lo Statuto ai Princìpi Informatori del Coni. Da sabato il compito sarà affidato ad un commissario ad acta nominato dalla Figc: si tratta del professore di diritto amministrativo Gennaro Terracciano, a cui le squadre del massimo campionato italiano hanno promesso la massima collaborazione: "I club - si legge in una nota dell'Assemblea di Lega - accompagneranno con spirito costruttivo nei prossimi giorni il lavoro del Commissario ad Acta per apportare le opportune modifiche allo Statuto".