Diretta Lazio-Napoli ore 20.50: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Obiettivi importanti in palio per Lazio e Napoli pronti a sfidarsi all’Olimpico. Sarri incontra il suo passato e si gioca una bella chance per restare in corsa per la Champions League. Nonostante l’eliminazione dall’Europa League, i biancocelesti sono una squadra in crescita. La classifica parla chiaro: Lazio a -7 dal quarto posto (Juve con una partita in più). La partita contro gli azzurri può valere l’inizio di un nuovo mini campionato da vivere in 12 giornate, 8 da affrontare in casa (considerando anche il derby), 4 fuori. Il Napoli è carico. Messa alle spalle la sconfitta contro il Barcellona, c’è la voglia ora di approfittare delle frenate di Milan e Inter. “In campionato c'è una bella bagarre - le parole di Spalletti alla vigilia della sfida di oggi all’Olimpico contro la Lazio -, può diventare una giostra bella e crudele per uomini forti. C'è chi può rientrare in zona Champions e la vittoria dello scudetto è aperta a molte squadre, anche a noi. Sarà una corsa a perdifiato e noi saremo artefici del nostro destino”.