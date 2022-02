Verona-Venezia 3-1: super Simeone, che tripletta! Derby a Tudor

VERONA - Come all'andata (4-3), il Verona vince anche il derby di ritorno contro il Venezia e la soddisfazione è doppia: 3-1 e tripletta del Cholito Simeone che torna al gol dopo due mesi e mezzo. Dopo un primo tempo in cui la squadra di Zanetti sfiora il vantaggio ma l'equilibrio resiste, ci pensa l'attaccante gialloblù a decidere la sfida, riaccesa per un attimo nel finale dal timbro di Okereke ma di nuovo messa in ghiaccio dal bomber argentino. Tudor, che perde Barak per infortunio, si porta così a 40 punti in classifica, a ridosso della zona Europa League, mentre il Venezia (con una partita in meno) scivola terzultimo alle spalle del Cagliari.

Lazovic salva sulla linea

Tudor ha problemi di uomini in difesa e fa debuttare come titolari sia Coppola, classe 2003, sia Retsos ('98), ma quest'ultimo alza bandiera bianca già al 6' per un infortunio muscolare. Esordio sfortunato. Le prime occasioni le costruisce il Venezia con Haps, tiro respinto da Montipò, Okereke, colpo di testa salvato sulla linea da Lazovic, e Ceccaroni, sventa ancora il portiere gialloblù. Per l'Hellas ci provano Faraoni da fuori e due volte Ilic, ma regge lo 0-0 in un primo tempo equilibrato.

Simeone, che tripletta!

Ricomincia con un altro piglio il Verona, più aggressivo e affamato, Faraoni si sgancia dalla difesa e va in percussione, palla a Caprari che spreca, servono i guantoni di Romero. Al 54' però Simeone non sbaglia: scippa il pallone a Caldara e si invola, firmando l'1-0. Non segnava da nove giornate (otto se non contiamo quella saltata per squalifica contro la Juve), dal 12 dicembre all'Atalanta, esplode di gioia il tifo del Bentegodi che grida "Cholito" dagli spalti. Al 62' arriva il secondo cambio obbligato per Tudor perché perde Barak che si fa male, dentro Lasagna. Passa un minuto e l'Hellas esulta ancora, di nuovo con Simeone che sfrutta al meglio l'assist di Faraoni. La mossa disperata di Zanetti è un triplo cambio con Vacca, Nani e Johnsen in campo. Lasagna si divora il tris, la dure legge del gol non tradisce: all'81' il cross di Johnsen pesca l'incornata di Okereke che sorprende Faraoni, batte Montipò e riapre tutto. Per poco, però: all'88' Simeone si regala la tripletta in contropiede su invito di Lasagna.