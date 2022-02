Serie A, Atalanta-Sampdoria 4-0: Pasalic, Koopmeiners e Miranchuk show

L' Atalanta torna a vincere in campionato e lo fa con una prestazione perfetta al Gewiss Stadium . I nerazzurri infatti battono 4-0 la Sampdoria conquistando il secondo successo nel 2022 (in casa la squadra di Gian Piero Gasperini non centrava la vittoria dal 30 novembre): decidono il posticipo della 27ª giornata il gol di Mario Pasalic (6'), la doppietta di Teun Koopmeiners (29', 61') e la rete di Aleksej Miranchuk (86'). È una vittoria fondamentale per gli uomini di Gasperini che non riuscivano a conquistare tre punti in Serie A dallo scorso 9 gennaio (6-2 contro l'Udinese). Poi tre pareggi (contro Inter , Lazio e Juve ) e due sconfitte (con Cagliari e Fiorentina ) avevano rallentato la corsa Champions dell'Atalanta ma la vittoria contro la Samp permette ai nerazzurri di portarsi a -3 dalla Juve , ora al quarto posto (e i nerazzurri dovranno recuperare il match contro il Torino ). Per la Samp, invece, è un ko pesante in chiave salvezza: la squadra di Marco Giampaolo , infatti, resta ferma a quota 26 punti in classifica, insieme a Udinese e Spezia e a +4 sul Venezia al terzultimo posto (e con la gara contro la Salernitana ancora da giocare).

Le scelte di Gasperini e Giampaolo

Dopo l'importante successo in Europa League contro l'Olympiakos, Gasperini (squalificato, al suo posto c'è Tullio Gritti in panchina) deve fare a meno di Demiral e Djimsiti (un turno di stop anche per i due centrali): al loro posto il tecnico nerazzurro sceglie Palomino e De Roon. A centrocampo c’è Koopmeiners con Pessina trequartista alle spalle di Pasalic e Boga. Malinovskyi deve rinunciare alla sfida contro la Samp a causa di un infortunio muscolare al polpaccio destro durante il riscaldamento pre partita. Giampaolo, invece, si affida al 3-4-1-2 con Caputo e Quagliarella in attacco. Assenti gli squalificati Bereszynski e Candreva. Magnani, Conti e Sensi titolari dal 1’. Rincon in panchina.

Pasalic sblocca, Koopmeiners raddoppia

L'Atalanta parte subito forte e al 6' va in vantaggio: Freuler prima recupera un pallone importante a centrocampo e poi, dopo lo sviluppo dell'azione, crossa perfettamente per Pasalic che di testa trova la deviazione vincente superando Falcone. La rete dell'1-0 dà fiducia all'Atalanta e nei minuti successivi i nerazzurri continuano a cercare la via del gol. La Samp invece fa fatica a ripartire anche per il pressing continuo di Hateboer e compagni. E proprio l'olandese al 20' ha l'occasione giusta per raddoppiare ma la conclusione con il destro dal limite dell'area termina sul fondo. Passano solo 9' e l'Atalanta trova il 2-0: Pessina riceve la palla sulla trequarti e con una giocata geniale lancia nello spazio Koopmeiners che dopo essere entrato in area di rigore incrocia sul secondo palo realizzando il raddoppio. L'Atalanta domina e al 36' va a un passo dal tris con Pasalic che di testa sfiora la doppietta.

Koopmeiners firma la doppietta, poi il poker di Miranchuk

In avvio di ripresa Giampaolo inserisce Yoshida, Sabiri e Rincon per Magnani, Sensi e Quagliarella. La partita però non cambia perché è l'Atalanta a controllare il gioco: la squadra di Gasperini non solo non si accontenta del 2-0 ma cerca in tutti modi il tris che di fatto chiuderebbe il match. Al 51' grande occasione per Boga che prova il destro a giro dal limite dell'area ma Falcone salva in corner. Passano solo 4' ed è Pessina a sfiora il tris ma ancora una volta il portiere della Samp respinge. Al 59' la Samp prova a reagire e lo fa con la conclusione di sinistro di Caputo ma Musso è attento e non si fa superare. Gritti a questo punto cambia: al 60' entra Miranchuk per Boga. Ma al 61' è ancora l'attaccante ex Sassuolo a sfiorare il gol ma il suo tiro è troppo alto. Nel momento migliore della Samp però è l'Atalanta a trovare il tris che chiude la gara: Miranchuk viene servito perfettamente da Pasalic poi il russo trova il passaggio filtrante per Koopmeiners che di prima supera Falcone firmando la sua personale doppietta. Al 68' Giampaolo inserisce Augello per Murru (al 76' entrerà Vieira per Ferrari) ma l'Atalanta è in totale controllo e gestisce senza ulteriori difficoltà il vantaggio. E anzi al 75' è Pasalic a sfiorare il poker ma il suo tiro a giro si stampa sul palo. All'82' torna a farsi vedere in attacco la Samp: è Conti ad aver il pallone buono per accorciare il risultato ma il suo destro dall'interno dell'area colpisce il palo esterno. All'84' triplo cambio per Gritti: entrano Maehle, Pezzella e Scalvini per Hateboer, Pessina e Zappacosta. Passano solo 3' e Miranchuk firma il poker: il russo prende palla sulla trequarti e dopo due dribbling tira di potenza con il sinistro superando Falcone e realizzando il definitivo 4-0 (subito dopo il gol, l'ex Lokomotiv Mosca non esulta e viene abbracciato da tutti i suoi compagni che mostrano così la loro vicinanza all'attaccante in un momento molto difficile a causa del conflitto tra Russia e Ucraina). All'89' c'è spazio anche per Cittadini al posto di Toloi. Il risultato comunque non cambia più: vince l'Atalanta, Gasperini può sorridere.