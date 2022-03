Inter-Salernitana 5-0: Lautaro-Dzeko show, Inzaghi in vetta

In occasione della prima firma ha esultato travestendosi da boxeur, mettendo ko la bandierina del calcio d’angolo, e poi - non contento di essere tornato in rete mettendo fine a un digiuno che in campionato durava dal 17 dicembre - ha calato raddoppio e tris prendendosi la copertina del venerdì sera di San Siro insieme al partner d’attacco Dzeko, autore di una doppietta. Il 5-0 dell’Inter alla Salernitana ha risvegliato l’orgoglio di Lautaro Martinez: il sorriso è tornato, la vetta anche. Perché Simone Inzaghi, in attesa della grande sfida tra Napoli e Milan al Maradona, ha conquistato nuovamente con una prestazione di forza il primo posto e il sogno della seconda stella. Ora testa e cuore alla Champions: martedì ci sarà un Everest da scalare, il ritorno contro il Liverpool ad Anfield. Per Nicola è invece arrivato il primo ko sulla panchina granata: l’obiettivo è quello di mettersi prontamente alle spalle la botta subita, anche se il calendario non darà una grossa mano. Sassuolo (in casa) e Juve (in trasferta) i prossimi due impegni di una squadra sempre alla ricerca di punti preziosissimi in chiave salvezza.