Diretta Udinese-Sampdoria ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

UDINE - Reduce dal pareggio strappato sul campo del Milan, l'Udinese cerca conferme contro la Sampdoria di Giampaolo. Il tecnico friulano Cioffi suona la carica. “Siamo usciti da San Siro con tante risposte in più. Fino agli ultimi minuti i ragazzi mi hanno dato la sensazione di potere e volere vincere la partita. Questa è stata una emozione percepita da molti, se non da tutti. Mi è piaciuta la gestione degli ultimi due minuti, memori dello scivolone in casa". Cioffi si aspetta una Sampdoria con il coltello tra i denti. “Avranno voglia di rivalsa, dopo la gara di Bergamo. Hanno fatto due grandi prestazioni contro Sassuolo ed Empoli. Mi aspetto una Sampdoria che ha preso la piena identità del suo allenatore, mi aspetto la Samp di Giampaolo”. Il tecnico doriano cerca risposte dai suoi: “Voltiamo pagina e dimentichiamoci della sconfitta di Bergamo, concentrandoci soltanto sulla sfida con l'Udinese. Sappiamo che ci attende una partita difficile, contro un avversario forte fisicamente ma anche tecnicamente. La squadra sta bene perchè deve stare bene: deve avere la capacità di resettare e ripartire, solo così possiamo tirarci fuori dalla situazione di classifica in cui ci troviamo".