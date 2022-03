Udinese-Sampdoria 2-1: Caputo non basta, Deulofeu e Udogie stendono Giampaolo in 12'

La sfida di bassa quota tra Udinese e Sampdoria finisce 2-1 , dopo un primo tempo vivace e ricco di gol e una ripresa decisamente meno spettacolare. A parte una traversa colpita da Beto nel secondo tempo, infatti, tutto si risolve nei primi 15': Deulofeu e Udogie firmano vantaggio e raddoppio dei padroni di casa; Caputo accorcia le distanze guidando una reazione ospite che però si rivela inefficace. La migliore gestione della partita e le maggiori occasioni da gol della squadra di Cioffi valgono la vittoria e i 29 punti raggiunti in classifica. Giampaolo , invece, resta a quota 26. Da registrare l'esordio in blucerchiato di Giovinco , entrato al 77' e nuovamente in Serie A dopo 7 anni.

Deulofeu e Udogie in gol, Caputo accorcia le distanze

Pronti, via: Udinese in vantaggio. Pereyra (quanto è mancato all'Udinese!) semina il panico sulla destra e libera in area Duelofeu che ha tutto il tempo per controllare e poi spedire la sfera alle spalle di Falcone. Dopo l'1-0 la reazione della Sampdoria semplicemente non c'è e così al 12' arriva il raddoppio firmato da Udogie. È solo a questo punto che gli ospiti si destano ed accorciano subito le distanze con Caputo che approfitta di una sbavatura difensiva di Becao per beffare Silvestri sul primo palo. Fioccano occasioni da una parte e dall'altra, anche se a fare la partita restano i padroni di casa: a Quagliarella e Candreva rispondono Walace e Udogie, non lontano dalla doppietta. Al 44' Pereyra diventa il primo ammonito della partita per una entrata troppo ruvida su Caputo. Si chiude senza altre sorprese un vivace primo tempo.

Traversa di Beto, poca Sampdoria

L'Udinese torna in campo con rinnovata determinazione e riprende il controllo della gara. Al 55' Walace riceve il secondo cartellino giallo del match dopo aver atterrato Sensi. Passaggio dopo passaggio e fallo dopo fallo gli ospiti riconquistano metri e tornano nella trequarti avversaria non riuscendo a sfondare il muro difensivo bianconero. Un ispiratissimo Udogie fa ammonire Ekdal e poi tre chance di fila per i padroni di casa: un temibile tentativo di Pereyra dalla distanza, un salvataggio di Falcone su bolide centrale di Walace e uan traversa piena di Beto dopo un imperioso colpo di testa. Giampaolo prova a cambiare: entrano Sabiri e Vieira per Candreva ed Ekdal. Dopo il quarto e il quinto cartellino giallo del match ai danni di Arslan e Murru è il solito Caputo a rendersi pericoloso dalle parti di Silvestri che respinge con il piede un pericoloso rasoterra. Dal 73' altre sostituzioni: Ferrari, Giovinco (esordio), Augello e Jajalo rilevano Yoshida, Sensi, Murru e Arslan. All'80' Falcone disinnesca un cross perfetto di Deulofeu che Beto avrebbe sicuramente trasformato in gol. Termina qui la gara dell'attaccante portoghese, che lascia il posto a Pussetto. Nel corso dei minuti finali e dei quattro di recupero monologo di Deulofeu: prima viene ammonito e poi sfiora il tris per i padroni di casa. Il triplice fischio sancisce la vittoria di Cioffi su Giampaolo.

UDINESE-SAMPDORIA 2-1: STATISTICHE E TABELLINO