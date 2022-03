Cagliari-Lazio 0-3: Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson in gol

Dopo il ko all’ultimo secondo contro il Napoli, bisognava rialzare la testa e prendersi punti vitali per restare attaccati al treno che porta all’Europa. E la Lazio, con il 3-0 in trasferta al Cagliari, ci è riuscita nel migliore dei modi. Lo ha fatto con il solito Immobile, che ha segnato su rigore eguagliando le 143 marcature di Piola in A con la maglia biancoceleste, con l’insostituibile Luis Alberto e con un Felipe Anderson in versione dribblomane. L’altra splendida notizia della serata è stata il rientro dal 1’ di Acerbi, che dopo 58 giorni ha ricomposto insieme a Luiz Felipe la coppia difensiva titolare di Sarri, mentre l’unica pecca è relativa al doppio giallo di Marusic che ha lasciato la squadra in dieci nei minuti finali. Il tecnico biancoceleste tiene dunque a distanza la Fiorentina - anche se con due partite in più - e si porta a un solo punto dall’Atalanta di Gasperini e dalla Roma di Mourinho. Pesante battuta d’arresto invece per Mazzarri, costretto a voltare subito pagina per continuare a credere nel sogno salvezza.