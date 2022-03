Juve-Spezia 1-0: Morata decide, Vlahovic delude  

Primo tempo, ci pensa Morata

Il primo tempo è di marca juventina, come prevedibile. I padroni di casa hanno l’approccio giusto, gestiscono il pallone, cercano varchi, hanno la giusta pazienza per provare ad aprire l’attenta difesa avversaria. Lo Spezia si copre, accerchia Vlahovic e prova a ripartire non riuscendo però neanche a fare il solletico a Szczesny. Gioca bene Locatelli in mezzo al campo, ancora meglio Cuadrado, tra i più attivi e concreti. Di occasioni da gol nitide non se ne vedono molte ma la pressione bianconera è costante. La prima chance capita sul destro di Arthur, il cui tiro a botta sicura viene ribattuto dal corpo di Nikolau. Poco dopo è Locatelli a cercare un tiro cross senza fortuna. Il vantaggio juventino è nell’aria e si concretizza al 21': Provedel sbaglia in modo goffo un rinvio, Rugani tocca di prima per Vlahovic che serve il movimento di Locatelli, il numero 27 vede libero Morata che con un rasoterra preciso ad incrociare porta i suoi in vantaggio. L’1-0 regala ancora maggiore sicurezza alla Juve che gestisce in serenità il risultato rischiando nulla in difesa. Cuadrado alla mezz’ora avrebbe la chance per il raddoppio ma calcia troppo debolmente verso Provedel un pallone che poteva essere sfruttato in altro modo. Vlahovic, circondato dalle maglie spezzine, non ha modo di mettersi in mostra e resta il più in ombra del tridente scelto da Allegri.