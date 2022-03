Diretta Sampdoria-Juve ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Vincere e conquistare il 15° risultato utile in campionato. È questo il diktat in casa Juve per la trasferta in programma alle ore 18, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, contro la Sampdoria, valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri non perdono dalla sfida del 27 novembre all'Allianz Stadium contro l'Atalanta. Da quel momento nove vittorie e cinque pareggi che hanno permesso alla Vecchia Signora di guidare la classifica del 2022 e recuperare terreno sia nella lotta scudetto che per la qualificazione alla prossima Champions League. Mercoledì, poi, c'è il ritorno degli ottavi contro il Villarreal all'Allianz Stadium. La Sampdoria di Giampaolo, invece, dopo i successi interni contro Sassuolo (4-0) ed Empoli (2-0) - in mezzo il ko a San Siro contro il Milan (1-0) - ha perso le ultime due uscite contro Atalanta (4-0) e Udinese (2-1). I blucerchiati sono attualmente quindicesimi in classifica con 26 punti, ma devono guardarsi le spalle.