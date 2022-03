Diretta Salernitana-Sassuolo ore 15: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

SALERNO - Alle ore 15, allo stadio Arechi, la Salernitana ospita il Sassuolo per il 29° turno del campionato di Serie A. I granata, dopo quattro pareggi consecutivi, sono caduti in casa dell'Inter (5-0). Fanalino di coda con soli 15 punti, la squadra di Davide Nicola cerca disperatamente punti importanti in chiave salvezza. Oggi, però, ci sarà di fronte una delle formazioni più in forma del momento. I neroverdi di Dionisi, infatti, sono reduci da tre vittorie consecutive, quelle esterne contro Inter (2-0) e Venezia (4-1) e quella in casa contro la Fiorentina (2-1) agguantata in extremis grazie al colpo di testa di Defrel. L’unico precedente tra le due formazioni in Serie A è la gara di andata del 26 settembre scorso, vinta 1-0 dai neroverdi, con gol di Domenico Berardi – le due squadre si sono affrontate anche quattro volte in Serie B, con una vittoria dei campani seguita da tre successi emiliani.