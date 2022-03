Diretta Spezia-Cagliari ore 15: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

LA SPEZIA - Allo Stadio Alberto Picco va in scena l'importante sfida salvezza, valida per la 29esima giornata di Serie A, tra Spezia e Cagliari. I padroni di casa si presentano alla partita reduci da 4 sconfitte consecutive contro Fiorentina, Bologna, Roma e Juventus. Lo Spezia è al momento al 16esimo posto in classifica a quota 26 punti a pari merito con la Sampdoria e con un solo punto di vantaggio proprio sul Cagliari: "Abbiamo grande rispetto per i rossoblù e per il suo allenatore e sappiamo bene l'importanza del match. Abbiamo una gran voglia di scendere in campo, dovremo essere bravi a leggere e interpretare i vari momenti del match, contro un Cagliari esperto e che sta vivendo un ottimo momento", ha spiegato Thiago Motta nella conferenza stampa della vigilia. La formazione di Walter Mazzarri, nonostante la sconfitta dell'ultimo turno contro la Lazio, in casa, per 3-0, nelle precedenti 5 partite hanno raccolto 9 punti: 2 vittorie contro Atalanta e Torino e 3 pareggi contro Napoli, Empoli e Fiorentina.