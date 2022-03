Torino-Inter 1-1: Sanchez al 93' risponde a Bremer, Inzaghi a -4 dal Milan

Nel posticipo serale della domenica di Serie A l' Inter strappa il pareggio al 93', dopo una intera partita trascorsa a rincorrere un Torino intenso. L'avvio deciso dei padroni di casa porta al vantaggio di Bremer che al 12' sfrutta una palla vagante e la trasforma nell' 1-0 . La reazione ospite c'è, ma ci sono anche un paio di ottime parate di Berisha che permettono alla squadra di Juric di chiudere davanti all'intervallo. Tante le polemiche per un contatto sospetto in area nerazzurra tra Ranocchia e Belotti . Nella ripresa i granata organizzano la resistenza e Dzeko sbaglia due clamorose opportunità, mentre Handanovic evita il tracollo e tiene in partita i suoi. Sembravano destinati al ko i nerazzurri, che invece trovano al 93' la rete dell' 1-1 grazie al solito uomo del destino: Alexis Sanchez . Il pareggio lascia comunque l'amaro in bocca alla pretendente numero uno per lo scudetto che arriva a 59 punti . La squadra di Inzaghi ha sempre una partita da recuperare, ma al momento è preceduta da Milan (63) e Napoli (60), mentre la Juve (56) è sempre più vicina.

Sblocca Bremer, Berisha ferma Lautaro

Torino subito pericoloso con Belotti al 4': il suo bolide dalla sinistra colpisce però solo l'esterno della rete. Dalla parte opposta del campo risponde Dzeko, provando a piazzare sul secondo palo un pallone che Berisha riesce a bloccare. Al 12' l'avvio deciso dei padroni di casa viene premiato da una carambola in area nerazzurra che permette a Bremer di aprire l'interno destro, beffare Handanovic e firmare l'1-0. La reazione ospite è immediata: Lautaro al 16' colpisce di testa a colpo sicuro, ma trova un super Berisha pronto a negargli la gioia del pareggio. Al 30' è ancora l'estremo difensore albanese a disinnescare la pericolosità di una punizione velenosa di Calhanoglu, mentre sei minuti più tardi il Torino reclama un calcio di rigore per un intervento scomposto di Ranocchia su Belotti. Per l'arbitro Abisso, che non viene richiamato dal Var, non è rigore. Una decisione che lascia molti dubbi. Pochi secondi prima dell'intervallo Mandragora prova la conclusione dalla distanza sorprendendo tutti ma mancando il bersaglio.

Dzeko sprecone, Handanovic evita il raddoppio, Sanchez pareggia

Ad inizio secondo tempo Inzaghi decide di cambiarne due: Dimarco e Gosens rilevano Bastoni e Perisic. Come nella prima frazione ci prova subito il Toro, stavolta con Brekalo che calcia forte, ma guadagna solo un calcio d'angolo dopo la deviazione di un difensore. Gli ospiti si riaffacciano in avanti e, dopo l'ingresso in campo di Izzo per l'infortunato Djidji, Berisha è costretto ad un altro intervento decisivo su Dimarco, liberato in area da Dzeko. Proprio il centravanti bosniaco al 60' ha sulla testa la palla giusta per l'1-1, ma sbaglia clamorosamente la mira dal cuore dell'area granata. Stessa sorte capita a Brekalo che scarta tutti prima di tirare in porta, ma trova il provvidenziale salvataggio di Gosens. Nessuna delle due squadre sembra essere più in grado di segnare: anche Handanovic si esibisce in una grande parata su un temibile colpo di testa di Izzo. Una maldestra uscita di Berisha ingolosisce Gosens che prova il gran gol dalla distanza: la porta è vuota, ma la palla passa alta sopra la traversa. Intanto escono di scena Vecino e Lautaro per far posto a Sanchez e Vidal. Il cileno prova subito a fare la differenza, ma Berisha fa capire anche a lui che stasera è difficile superarlo. Continuano le sostituzioni: dentro Correa, Rodriguez, Ansaldi, Ricci e Sanabria per Calhanoglu, Buongiorno, Singo, Lukic e Belotti. Inzaghi crolla in ginocchio quando Dzeko al minuto 89 sbaglia il secondo colpo di testa da ottima posizione. Anche Pobega indirizza male l'incornata che al 92' poteva chiudere il match. Un errore fatale perché al 93' arriva il pareggio firmato da Sanchez: stavolta la deviazione di Berisha non basta, il pallone tocca il palo interno e finisce dentro per l'1-1 finale.

TORINO-INTER 1-1: STATISTICHE E TABELLINO