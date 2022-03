Diretta Roma-Lazio ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Mourinho contro Sarri, ma soprattutto Roma contro Lazio. Ecco il derby che mette in palio punti importanti per l’Europa e non solo. I due tecnici cercano la vera svolta della stagione. “La mia Roma non molla mai, i tifosi meritano un grande derby”, ha dichiarato Mou nella conferenza stampa della vigilia. A Formello, Sarri ha caricato i suoi: “Spero di vedere una squadra davvero matura. Siamo stati più continui negli ultimi tre mesi, voglio che sia così a lungo”. Dopo la vittoria per 3-2 nella gara d'andata, la Lazio potrebbe trovare il successo per due incontri di fila contro la Roma in Serie A per la prima volta dal novembre 2012 (tre di fila in quel caso, a cavallo tra la gestione di Edoardo Reja e quella di Vladimir Petkovic). Qualche dato: la Roma è imbattuta da otto partite di campionato (4V, 4N) e potrebbe evitare la sconfitta per più gare consecutive all'interno di una singola stagione di Serie A per la prima volta dal maggio 2019 (nelle ultime nove gare del 2018/19, con Claudio Ranieri in panchina).