Empoli-Verona 1-1: Cancellieri risponde a Di Francesco

EMPOLI (Firenze) - Finisce 1-1 la sfida del Castellani fra Empoli e Verona, valida per la 30ª giornata di serie A: la squadra di Andreazzoli passa in vantaggio al 26' grazie al quinto gol in campionato di Di Francesco, ma nel secondo tempo Tudor ringrazia il gol di Cancellieri dopo l'errore dal dischetto di Simeone e torna a casa con un punto, salendo a 42 punti in classifica al decimo posto. I toscani invece si confermano in dodicesima posizione a quota 33.

Di Francesco porta in vantaggio l'Empoli Andreazzoli sceglie Viti al posto di Luperto al centro della difesa, e affida la manovra offensiva al terzetto Bajrami-Di Francesco-Pinamonti. Tudor, con una lunga lista di indisponibili fra cui spiccano Lazovic, Faraoni, Lasagna, Veloso e Ceccherini, risponde col 18enne Coppola nei tre di difesa (terza presenza per lui) e con Caprari, Barak e Simeone a guidare l'attacco degli scaligeri. Le due squadra partono col freno a mano tirato, con molto agonismo a centrocampo ma senza particolari guizzi offensivi. Al 26' però Di Francesco fa esplodere il Castellani: Parisi vince un rimpallo a centrocampo e serve Pinamonti in area: l'attaccante ex Inter fa da sponda per il n. 11 toscano che batte Montipò con un destro preciso. E' l'unico acuto di un primo tempo che scorre via col Verona che seppur con un buon possesso palla non riesce mai a trovare Simeone in posizione congeniale per essere pericoloso.