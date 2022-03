Gran Galà del Calcio 2021, trionfo Inter con Lukaku e Conte

ROMA - Grandi nomi e tanta qualità tra i vincitori dell'edizione 2021 del Gran Galà del Calcio AIC, con premi consegnati direttamente presso i centri sportivi delle squadre (vista l'impossibilità di organizzare la consueta celebrazione): ad aggiudicarsi i trofei di migliore giocatore e migliore giocatrice dell'anno sono stati l'ex Inter Romelu Lukaku (oggi al Chelsea) e la juventina Cristiana Girelli . Per quanto riguarda le altre categorie, l'attuale tecnico del Tottenham Antonio Conte si è aggiudicato il titolo di Allenatore dell'Anno per il lavoro svolto l'anno scorso sulla panchina dell'Inter e lo stesso club nerazzurro ha vinto il riconoscimento quale Società dell'Anno. Nella categoria arbitri, secondo successo consecutivo per Daniele Orsato, mentre tra i Giovani di Serie B è stato Samuele Ricci a vincere dopo la grande annata in maglia Empoli.

Gol più belli e Top 11

I premi "Vota il Gol by TIMVISION" (sondaggio riservato ai tifosi e concluso con la bellezza di quasi 35mila voti complessivi) se li sono presi invece Mattia Zaccagni con la rete realizzata in Spezia-Verona del 3 gennaio 2021 e Barbara Bonansea per il gol di Juventus-Empoli del 20 agosto 2020. Questa infine la Top 11 maschile, ruolo per ruolo, schierata con un 4-2-3-1: Donnarumma; Hakimi, De Vrij, Bastoni, Theo Hernandez; Barella, Kessie; Chiesa, Cristiano Ronaldo, Muriel; Lukaku. Al femminile invece premiati in particolare i blocchi di Juventus e Roma con Francesca Durante in porta e Benedetta Glionna in attacco uniche eccezioni.