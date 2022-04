Diretta Lazio-Sassuolo ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - “Il derby ha lasciato scorie che vanno trasformate in energia positiva contro una delle squadre più forti d’Italia. Pretendo un finale buono da parte di tutti”. Maurizio Sarri ci crede: otto partite alla fine per centrare un posto in Europa. All’Olimpico arriva il Sassuolo, squadra forte, un banco di prova importante per i biancocelesti a caccia del riscatto. I neroverdi hanno vinto tre delle ultime quattro gare di Serie A contro la Lazio, incluse le due più recenti; l’ultima volta che ha ottenuto tre successi consecutivi contro una singola avversaria nella competizione è stata lo scorso agosto contro il Verona. Dionisi carica la sua squadra: “La Lazio è forte, arriva dal derby perso, vorrà riscattare la prestazione. Poi c'è l'incognita della sosta che si porta dietro vantaggi e svantaggi, dovremo dimostrare di riniziare e di avere voglia di ripartire da dove abbiamo finito, cosa non facile”.