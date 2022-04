Spezia-Venezia 1-0: Gyasi segna nel recupero, Zanetti affonda

Spezia-Venezia, la partita

I padroni di casa scendono in campo pressoché al completo, a parte il lungodegente Sena: Motta si affida in attacco ad Agudelo punta di movimento con Kovalenko e Gyasi sulle fasce. I lagunari, senza Henry, Lezzerini e Romero, rispondono con un 4-3-3 speculare a quello dello Spezia: il portiere è Maenpaa mentre il centravanti è Okereke, spalleggiato da Aramu e Johnsen. Sulla panchina veneta non c'è Zanetti, squalificato, sostituito dal vice Alberto Bertolini. Il primo tempo è equilibrato, pur con una prevalenza territoriale dei liguri: il primo lampo della gara è la conclusione al 34' di Bastoni, che costringe Maenpaa alla respinta con il piede destro. Quattro minuti più tardi trema la traversa della porta di Provedel, colpita da un pallone calciato su punizione da Aramu. Si va al riposo sullo 0-0.

SERIE A, LA CLASSIFICA

Gyasi, gol nel recupero

La ripresa è ancora nel segno dell'equilibrio, nonostante i cambi dei due allenatori. Al 60' Aramu, che decise su rigore la sfida del Picco di un anno e mezzo fa in Serie B, manca una ghiotta occcasione. Il destro dell'attaccante lagunare, da posizione ravvicinata ma decentrata, finisce malamente a lato. Lo stesso Aramu ci riprova tre minuti più tardi dalla distanza, ma il suo rasoterra è facile da leggere per Provedel. Al 78' è lo Spezia a farsi pericoloso su un calcio di punizione di Bastoni: Amian, da pochi passi, colpisce di testa e Caldara spazza via non lontano dalla linea di porta veneta. Il match sembra destinato al pareggio, quando arriva il gol che regala la vittoria allo Spezia: al 94' Manaj calcia da sinistra, Maenpaa respinge e Gyasi si avventa sul pallone, appoggiandolo in rete. Lo Spezia agguanta in extremis tre punti d'oro per la salvezza, il Venezia di Zanetti affonda.