Udinese-Cagliari 5-1: Beto tripletta, Mazzarri al quarto ko di fila

UDINE - Il Cagliari si illude e poi affonda alla Dacia Arena, contro un'Udinese scatenata, nel sesto incontro della 31ª giornata di Serie A. La formazione di Walter Mazzarri passa in vantaggio con Joao Pedro nel primo tempo per poi subire la rimonta dei ragazzi di Gabriele Cioffi , che si impongono per 5-1, facendo un grande balzo in avanti verso la salvezza. Il Cagliari, alla quarta sconfitta consecutiva, resta fermo al quartultimo posto, con tre punti di vantaggio su Genoa e Venezia, che però hanno una gara in più da disputare.

Udinese-Cagliari, la cronaca

I bianconeri di Cioffi scendono in campo senza l'infortunato Deulofeu e con Success nel tandem offensivo accanto a Beto. In difesa si rivede Nuytinck, vista la squalifica di Pablo Mari, mentre Arslan e Pussetto partono dalla panchina. Nella formazione sarda Mazzarri si affida a Gaston Pereiro, e non all'ex laziale Keita Balde, per spalleggiare Joao Pedro in attacco. Gli assenti nel Cagliari sono Strootman, Nandez, Marin, Pavoletti, Gagliano e Ceppitelli. La gara si apre nel segno delle emozioni da entrambe le parti: al 9' Beto, servito da Success, manca di pochissimo il bersaglio, provvidenzialmente disturbato da Grassi. Due minuti più tardi sono i sardi a pungere con Dalbert, che costringe Silvestri alla spettacolare deviazione in angolo. L'Udinese ci prova ancora con Molina, Makengo, Beto e nuovamente Makengo, ma è il Cagliari a sbloccare il match al 32': Joao Pedro, servito da Dalbert, beffa Silvestri con un tocco morbido di piatto sinistro indirizzato all'incrocio dei pali. L'attaccante italo-brasiliano interrombe un periodo negativo che l'aveva visto andare a segno una sola volta nelle precedenti 13 partite; il Cagliari torna al gol dopo tre gare senza reti. I friulani non si perdono d'animo e ribaltano il risultato: al 38', a conclusione di un batti e ribatti davanti a Cragno (miracoloso su un colpo di testa di Udogie), Becao trova il colpo dell'1-1 da pochi passi; al 45' Beto firma il 2-1 per l'Udinese, con un tocco in acrobazia di destro, su cross dal fondo di Pereyra.

Beto firma la tripletta

Al rientro dagli spogliatoi l'Udinese continua a premere alla ricerca del gol della sicurezza. Gli sforzi dei ragazzi di Cioffi sono premiati al 49' quando, sfruttando lo sbilanciamento offensivo del Cagliari, Success serve Beto che galoppa solitario verso la porta di Cragno, fulminandolo per il 3-1. Decima rete stagionale per l'attaccante portoghese, alla prima stagione in Italia. Il sardi spingono verso l'area bianconera per riaprire il match e l'Udinese agisce di rimessa, trovando il poker al 59': è nuovamente Success a suggerire un prezioso assist, che Molina finalizza con un magnifico pallonetto da fuori area, imprendibile per Cragno. I padroni di casa non si fermano e vanno ancora a segno con Beto, che festeggia la tripletta e l'undicesimo gol in A: il portoghese colpisce di testa, in tuffo, su cross del nuovo entrato Pussetto. Il pomeriggio da dimenticare del Cagliari si completa con l'espulsione all'82' di Grassi, che si becca il secondo cartellino giallo per una plateale simulazione in area avversaria. Cala il sipario alla Dacia Arena con il 5-1 dell'Udinese sul Cagliari.