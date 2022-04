Sampdoria-Roma 0-1: Mkhitaryan decisivo, Mourinho torna quinto

GENOVA - La Roma ha trovato la continuità che tanto cercava. Alla squadra di Mourinho basta un guizzo di Mkhitaryan nel primo tempo per stendere la Sampdoria e confermare i progressi evidenziati nelle ultime settimane. Con una gara attenta e senza sbavature, i giallorossi gestiscono bene il vantaggio senza rischiare niente in fase difensiva grazie allo schieramento più coperto già sperimentato nel derby. Dopo la vittoria contro la Lazio e la pausa per le nazionali, arriva così il decimo risultato utile consecutivo in campionato (6 vittorie e 4 pareggi) che mantiene la Roma al quinto posto in classifica.

Zalewski si inserisce, Mkhitaryan segna Mourinho conferma in avvio l'undici che ha vinto il derby, con Pellegrini e Mkhitaryan in appoggio a Abraham. In mezzo al campo Cristante e Sergio Oliveira, mentre sull'esterno sinistro c'è Zalewski. Dall'altra parte, Giampaolo si affida a Sabiri e Sensi dietro a Caputo. Concentrata in difesa, ma un po' in difficoltà nella costruzione del gioco, la Roma prova a farsi vedere su calcio d'angolo. Al' 5' Ibanez di testa anticipa tutti ma la sua deviazione va alta sulla traversa. La Sampdoria risponde al 21' con una conclusione insidiosa di Caputo che Rui Patricio para a terra. Con Abraham isolato e poco servito in attacco, la squadra di Mourinho fa fatica con Sergio Oliveira, Pellegrini e Mkhitaryan un po' in ombra nei primi 20'. Serve una scintilla, che arriva al 27'. Proprio Pellegrini si invola sulla sinistra e serve in area Zalewski, che mette al centro di potenza: Thorsby prova l'anticipo su Abraham, ma sul rimpallo Mkhitaryan è il più veloce e supera Audero.