Diretta Cagliari-Juve ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Tornare subito al successo per difendere il quarto posto. È questo il diktat in casa Juve in vista del match contro il Cagliari in programma alle 20.45 all'Unipol Domus contro il Cagliari di Walter Mazzarri. Il ko contro l'Inter nello scorso turno ha interrotto una striscia di imbattibilità in campionato che durava da 16 giornate, spezzando così i sogni di scudetto e facendo tornare i bianconeri di nuovo con i piedi per terra. Come sottolineato dallo stesso Allegri nella conferenza stampa della vigilia, la squadra deve ora difendere il quarto posto dall'attacco della Roma, adesso a -5. La qualificazione alla prossima Champions League è troppo importante, pertanto la Juve dovrà fare molta attenzione in questo ultimo scorcio di stagione. Stasera ci sarà di fronte un Cagliari in piena crisi, reduce da quattro sconfitte consecutive. La formazione di Mazzarri è attualmente quartultima, ma il Venezia a -3 ha ancora una partita da recuperare. Fare punti contro la Vecchia Signora sarebbe dunque importantissimo per i sardi sia dal punto di vista del morale che per la classifica.