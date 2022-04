Diretta Roma-Salernitana ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Dopo il ko con il Bodo/Glimt nell'andata dei quarti di Conference League la Roma di Mourinho si rituffa in campionato, dove andrà a caccia dell'undicesimo risultato consecutivo e possibilimente di una vittoria per tornare a -5 dalla Juventus quarta in classifica (e vittoriosa in rimonta nell'anticipo sul campo del Cagliari), oltre che per lasciarsi alle spalle Lazio e Atalanta. Lo farà contro la Salernitana di Davide Nicola e dell'ex diesse giallorosso Walter Sabatini, reduce da due ko di fila e ultima in classifica, a caccia di punti che le consentano di sperare ancora alla difficile missione salvezza. Tra i convocati della Roma non c'è lo squalificato capitano Lorenzo Pellegrini ma torna Leonardo Spinazzola, che si siederà in panchina per respirare nuovamente ilprofumo del campo a più di nove mesi dal brutto infortunio che lo fermò il 2 luglio, durante l'Europeo poi vinto dall'Italia di Roberto Mancini.