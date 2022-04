Napoli-Fiorentina 2-3: Spalletti, addio sogni scudetto

Il sogno del Napoli forse è già finito, ancora una volta per colpa della Fiorentina. Come nella stagione d’oro di Sarri, anche stavolta una sconfitta con la squadra viola pregiudica probabilmente in maniera definitiva la corsa scudetto del Napoli, ora a pari punti con l’Inter in classifica (ma Inzaghi ha una partita in meno) e dietro al Milan. Spalletti si è arreso a Italiano, che ha praticamente indovinato tutte le mosse nella fantastica cornice del Maradona, tornato pieno con 55mila spettatori sugli spalti. Non sono bastati agli azzurri Mertens, autore del gol del momentaneo pareggio dopo il vantaggio firmato da Nico Gonzalez, e Osimhen, in rete nel finale: la Fiorentina ha fatto sua la partita con i guizzi di Ikoné e Cabral, scatenati negli spazi che il Napoli ha lasciato lanciandosi alla disperata ricerca dei tre punti, gli unici che lo avrebbero tenuto ancora in gioco. E’ la seconda sconfitta stagionale al Maradona per il Napoli con la Fiorentina: la prima era costata l’eliminazione dalla Coppa Italia (in gol era andato anche Vlahovic, nel frattempo passato alla Juve), la seconda è ancora più amara perché forse spegne tutte le ambizioni azzurre. La vittoria alimenta il sogno europeo della Fiorentina, che potrà giocarsi la qualificazione fino all’ultima giornata.