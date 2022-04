Traoré stende l'Atalanta con una doppietta, l'Udinese beffa il Venezia al 94'

La doppietta del giovane talento italo-ivoriano Traoré spedisce il Sassuolo a quota 46 punti in classifica: secondo ko consecutivo per l'Atalanta, reduce dall'1-1 a Lipsia in Europa League e ferma a 51, cui non basta il 2-1 di Muriel ad un passo dal triplice fischio finale. Successo fondamentale per l'Udinese al Penzo di Venezia: al vantaggio bianconero con Deulofeu su calcio di rigore risponde Henry, poi la beffa finale, firmata Becao, arriva in pieno recupero (94').

Serie A, risultati e classifica Sassuolo-Atalanta 2-1 C'è Zapata dal 1' nella Dea e se Pasalic chiama Consigli al super intervento, Miranchuk non trova la porta per questione di centimetri. I ritmi sono tambureggianti e il Sassuolo risponde colpo su colpo: il Var al 20' spegne la gioia di Berardi, autore di un bellissimo gol col "piede debole" ma viziato da un'iniziale posizione di fuorigioco, 4' più tardi - però - il talento calabrese avvia un contropiede micidiale concluso da Traoré che vale l'1-0. Il giovane trequartista italo-ivoriano sfiora poi il raddoppio-lampo con un tiro a giro che, leggermente deviato, sbatte contro il palo, quindi va vicino al 2-0 Chiriches con una zuccata che s'infrange contro la traversa. Al 37', invece, Mario Pasalic calcia alto da posizione favorevole. Nella ripresa si riparte con gli stessi, incessanti ritmi del primo tempo e se al 61' Traoré sfrutta una rivedibile marcatura di Demiral e batte Sportiello sul primo palo, Consigli è strepitoso due soli minuti più tardi sulla risposta rabbiosa di Muriel, conservando il doppio vantaggio. Al 69' ancora Pasalic pericoloso con un colpo di testa che non inquadra lo specchio, all'82' Defrel va un passo dal tris, fermato soltanto dal legno. In pieno recupero Zappacosta chiede a gran voce un calcio di rigore: l'arbitro opta per l'ammonizione per simulazione. A 20 secondi dalla fine Muriel rende meno amaro il passivo. Sassuolo-Atalanta, tabellino e statistiche