Diretta Bologna-Sampdoria ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

BOLOGNA - Alle ore 20.45, allo stadio Renato Dall'Ara, il Bologna ospita la Sampdoria nel posticipo della 32ª giornata del campionato di Serie A. I rossoblù, reduci dal pareggio del Meazza contro il Milan, non vincono da ben cinque turni, dal 2-1 del 21 febbraio contro lo Spezia, pertanto stasera contro i liguri sarà importante centrare i tre punti per ritrovare entusiasmo e allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Ma se gli emiliani sono relativamente tranquilli, non si può dire la stessa cosa dei blucerchiati. La squadra di Giampaolo è infatti a soli quattro punti dal Cagliari quartultimo. Questa sarà la 100ª sfida tra Bologna e Sampdoria in Serie A: finora 38 vittorie rossoblù, 31 successi blucerchiati e 30 pareggi - tuttavia l'ultimo di questi pari risale al 26 gennaio 2014 (1-1 firmato Gabbiadini e Diamanti) -. Il Bologna ha vinto tutte le ultime sei sfide di Serie A contro la Sampdoria, segnando sempre almeno due reti in ogni match del parziale. Solo due volte i rossoblù hanno registrato più successi di fila contro una singola avversaria nella competizione: otto contro Casale tra il 1931 e il 1934 e sette v Genoa tra il 1938 e il 1941.