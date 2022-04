ROMA - Continuano i colpi di scena in vetta, la lotta scudetto si fa ogni giornata più avvincente. L'ultimo turno si è rivelato una ghiotta occasione per l'Inter, che grazie alla vittoria con il Verona ha guadagnato 3 punti sul Napoli (sconfitto in casa con la Fiorentina) e 2 sul Milan (pareggio in trasferta con il Torino), con la solita partita con il Bologna ancora da recuperare da utilizzare eventualmente come jolly per riprendersi virtualmente il primo posto della classifica.