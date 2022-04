Bologna-Sampdoria 2-0: Arnautovic show, una doppietta per Mihajlovic

BOLOGNA - Per Mihajlovic, per la classifica, per l'orgoglio. Il Bologna interrompe la striscia negativa che durava da cinque giornate (3 pareggi e 2 sconfitte) e torna a vincere grazie alla doppietta di Arnautovic nel secondo tempo. La squadra di De Leo si avvicina così al Torino, mentre la Sampdoria infila la seconda sconfitta consecutiva e resta nella zona delicata della classifica.

Arnautovic e Barrow protagonisti De Leo si affida a Barrow e Arnautovic in attacco, con Hickey e Dijks esterni e il trio formato da Aebischer, Schouten e Svanberg in mezzo al campo. Dall'altra parte, Giampaolo punta su Sensi in appoggio a Sabiri e Caputo. La Samp parte meglio, aggressiva e concentrata, ma con il passare dei minuti lascia l'iniziativa al Bologna che sale d'intensità e si rende pericoloso in zona gol. Al 9' Barrow serve in profondità Arnautovic, che vince fisicamente il duello con Ferrari e va al tiro con un diagonale che Audero respinge con i piedi. La squadra di De Leo si fa più coraggiosa e al 18' la coppia d'attacco rossoblù si rende di nuovo protagonista. Questa volta l'assist è di Arnautovic, che con una sponda serve Barrow al limite dell'area: il destro a giro del gambiano si perde però sopra la traversa. La gara vive anche di scontri duri in mezzo al campo come al 20', quando Medel riceve un colpo da Thorsby che lo costringe a ripartire con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro.