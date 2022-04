Diretta Spezia-Inter ore 19: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

LA SPEZIA - La partita tra Spezia e Inter apre il 33° turno del campionato di Serie A . I nerazzurri fanno visita ai liguri dopo due vittorie consecutive, contro Juventus e Verona. La formazione di Simone Inzaghi presenta la migliore difesa del campionato e anche l'attacco più prolifico. Ed è in piena lotta per lo scudetto. Lo Spezia di Thiago Motta viene da due risultati positivi: la vittoria casalinga contro il Venezia e il pareggio sul campo dell'Empoli. Per la squadra ligure, quindicesima con 33 punti, la salvezza è molto vicina.

Segui Spezia-Inter LIVE sul nostro sito

Diretta tv e streaming di Spezia-Inter

Spezia-Inter, anticipo della 33ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 19 e sarà visibile in diretta su Sky Sport e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Spezia-Inter, probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Bertola, Sala, Nguiamba, Kovalenko, Verde, Colley, Nzola, Antiste.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, L.Martinez. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: Radu, De Vrij, Dumfries, Ranocchia, Bastoni, Vidal, Perisic, Vecino, Gagliardini, Sanchez, Dzeko, Caicedo.

ARBITRO: Maresca di Napoli

GUARDALINEE: Baccini e Lombardi

QUARTO UOMO: Ghersini

VAR: Banti

AVAR: Costanzo