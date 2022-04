Sassuolo, Dionisi: "Berardi è out, ma sarà degnamente sostituito"

SASSUOLO- L'allenatore neroverde Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa che precede la trasferta di Cagliari. Sulla sconfitta con Lazio: "Non abbiamo fatto male a Roma. Dobbiamo sempre considerare che ci sono degli avversari difficili e se guardiamo le partite della Lazio prima di noi, siamo quelli che più li hanno messi in difficoltà. Il Cagliari lotta per la salvezza, non sarà facile". La probabile formazione: "In mezzo al campo rientra Frattesi, Matheus Henrique c'è. I centrocampisti ci sono tutti tranne Harroui. Muldur è squalificato, in avanti torna Djuricic, sono molto contento di questo. Non ci sarà Berardi ma sarà egregiamente sostituito". La crescita dei singoli: "Il merito è della squadra, che si mette nella condizione di migliorare. Io credo nei giovani: se loro sentono fiducia, sentono di avere la possibilità di giocare, cresceranno. Ma non solo fiducia dello staff, anche dei compagni, questo permette a loro di crescere". Sulla lotta Europa: "Dobbiamo pensare a noi, non all'Atalanta. Il nostro testa a testa è con il Verona e dobbiamo cercare di rosicchiare qualcosa. Se vinci recuperi punti. Ora voglio pensare alla prossima. Dobbiamo pensare a noi perché tanti dei risultati ottenuti e non ottenuti c'è stato un nostro merito e nostro demerito".