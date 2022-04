Spezia-Inter 1-3: Inzaghi vola con Brozovic, Lautaro e Sanchez

Terza vittoria consecutiva per l' Inter , che continua la corsa scudetto superando in trasferta lo Spezia dell'ex Thiago Motta. L' 1-3 finale è figlio del vantaggio nerazzurro firmato al 31' da Brozovic , del raddoppio di Lautaro Martinez subentrato nella ripresa, della pregevole conclusione di Maggiore che accorcia le distanze all'88' e del tris ospite di Sanchez nel recupero, che chiude i giochi. Inzaghi sale così a 69 punti in classifica, mentre lo Spezia resta quindicesimo a quota 33 .

Brozovic sblocca il match, Correa manca il raddoppio

Un primo tempo più combattuto del previsto, almeno nella prima mezz'ora di gioco, almeno prima della rete che sblocca la partita, quella segnata da Brozovic al 31', dopo un pregevole scambio con D'Ambrosio. Il centrocampista scarica alle spalle di Provedel un sinistro potente e preciso. Lo Spezia, compatto e ben disposto in campo, parte bene ma rinuncia sempre di più ad attaccare, lasciando spazio alle sortite offensive nerazzurre. Al 38' Correa ha una doppia occasione per il raddoppio, ma trova il "muro" di Erlic. I padroni di casa chiudono la prima frazione di gioco rintanati nella propria metà campo, aspettando l'intervallo per riorganizzarsi.

Lautaro raddoppia, Maggiore accorcia le distanze, Sanchez fa tris

Subito brividi nel secondo tempo: al 47' Erlic sfiora di testa il pareggio e un minuto dopo dalla parte opposta Perisic sbaglia clamorosamente il tap-in dello 0-2. Al 60' Inzaghi cambia la coppia d'attacco: dentro Sanchez e Lautaro Martinez, fuori Correa e Dzeko. Thiago Motta risponde con Nzola e Verde al posto di Manaj e Bastoni. Dopo un'altra occasione mancata per il raddoppio con Dumfries che sbaglia da due passi, Nzola viene sostituito dopo neanche dieci minuti dall'ingresso in campo: non aveva tolto l'orecchino, ha fatto perdere tempo prezioso alla squadra e Thiago Motta si è infuriato. A peggiorare la situazione, al 73' ecco il secondo gol dell'Inter, lo realizza Lautaro Martinez su assist di Perisic, deviando il cross quanto basta per beffare tutti. Sembra ormai che la partita non abbia più molto da raccontare ed invece prima del triplice fischio arrivano altri due gol: all'88' segna Maggiore con un preciso bolide dal limite dell'area e al 92' Sanchez chiude definitivamente la partita con il tris nerazzurro.

SPEZIA-INTER 1-3: STATISTICHE E TABELLINO