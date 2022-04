Diretta Juve-Bologna ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Battere il Bologna e portarsi momentaneamente a +8 dalla Roma, impegnata lunedì al Maradona contro il Napoli. È questo il diktat in casa Juve in vista del match delle 18.30 contro i felsinei valido per il 33° turno del campionato di Serie A. I bianconeri, dopo il ko in casa contro l'Inter che, per stessa ammissione di Massimiliano Allegri, ha significato addio ai sogni scudetto, sono tornati al successo battendo 2-1 in rimonta il Cagliari nell'ultimo turno. La Vecchia Signora tornerà poi in campo mercoledì per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina quando si ripartirà dall'1-0 dell'andata per i bianconeri (autogol di Venuti). Intanto, però, Dybala e compagni devono pensare al Bologna. I rossoblù stanno vivendo un buon periodo di forma e dopo lo 0-0 del Meazza contro il Milan hanno superato la Sampdoria al Dall'Ara per 2-0 grazie alla doppietta di Arnautovic. La Juve è la squadra che ha collezionato più punti (28) nel girone di ritorno di questo campionato e alla pari del Milan (un solo ko) è una delle due che ha perso meno partite, dall’altro lato il Bologna è la formazione che in questa seconda fase di stagione ha raccolto meno punti in trasferta (due).