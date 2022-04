Juve-Bologna 1-1: Vlahovic salva Allegri al 95’, espulsi Soumaoro e Medel

Sotto gli occhi nostalgici di Del Piero, tornato allo Stadium a dieci anni dall’ultima volta, la Juve riacciuffa il Bologna soltanto nei minuti di recupero e con molta più fatica del previsto, ‘ringraziando’ i due rossi sventolati dall’arbitro Sacchi nel finale. Arnautovic sblocca all’inizio della ripresa, poi all’84’ le espulsioni di Soumaoro e Medel: la prima per il fallo su Morata (chiara occasione da gol), la seconda per proteste. Il castello eretto dai rossoblù cede soltanto al 95’, quando Vlahovic - sugli sviluppi di un calcio d’angolo - infila di testa l’assist in rovesciata di Morata. Giornata amara per Allegri, che adesso rischia di vedere la Roma di Mourinho a -3 dal quarto posto.

Arnautovic sblocca al 52’ Dal punto di vista dello spettacolo, Juve e Bologna non hanno regalato un grandissimo primo tempo. L’emergenza a centrocampo di Allegri (Danilo sposato in mediana insieme a Rabiot) ha reso innocui quei pochi tentativi avuti dalla squadra bianconera, pericolosa soltanto con una punizione di Dybala e con una conclusione dalla distanza del jolly brasiliano. I rossoblù, privi in panchina di Mihajlovic ma con la solita grinta, hanno provato a colpire in ripartenza senza però mai riuscire a bucare la linea guidata da Chiellini e De Ligt. Nettamente diverso il copione della ripresa, subito vivacizzata dallo spunto di Arnautovic e dall’incredibile occasione divorata da Rabiot sul cross di Pellegrini. Il gigante austriaco l’ha sbloccata in autorità, dribblando Szczesny al 52’ e risvegliando l’orgoglio bianconero, culminato nel palo colpito di testa da Danilo.