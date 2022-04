Serie A, tutte le probabili formazioni della 34ª giornata

Mancano solo cinque giornate alla fine del campionato di Serie A e sono ancora tanti i verdetti da emettere: dalla lotta scudetto a quella per la retrocessione passando per la qualificazione alle coppe europee. Questo turno potrebbe rivelarsi decisivo visto il doppio confronto tra le milanesi e le romane. Ad aprire la 34ª giornata saranno le gare in programma sabato alle 15 tra Torino-Spezia e Venezia-Atalanta. Alle 18 riflettori puntati sul Meazza dove l'Inter di Simoen Inzaghi, fresca di qualificazione alla finale di Coppa Italia dppo la vittoria per 3-0 nel derby di ritorno contro il Milan, affronterà la Roma di José Mourinho reduce da 12 risultati utili consecutivi in campionato. Alle 20.45, invece, il Verona di Igor Tudor ospita la Sampdoria di Marco Giampaolo. Il lunch match di giornata vedrà di fronte Salernitana e Fiorentina, due squadre in salute che lottano rispettivamente per salvezza e qualificazione alle coppe europee. Due le sfide in programma domenica alle 15: Bologna-Udinese ed Empoli-Napoli, con i ragazzi di Spalletti chiamati a ritornare al successo dopo il ko contro la Fiorentina (3-2) e il pari con la Roma (1-1). Alle 18 sfida salvezza al Ferraris tra Genoa e Cagliari, mentre in serata big match all'Olimpico tra Lazio e Milan. Chiuderà il 34° turno la partita in programma lunedì alle 20.45 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Juve.