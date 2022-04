Diretta Venezia-Atalanta ore 15: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

VENEZIA - Reduce da tre sconfitte consecutive in campionato e dall'eliminazione in Europa League, l'Atalanta cerca riscatto a Venezia. Gasperini dovrà però rinunciare a diversi giocatori. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Toloi, Maehle, Pezzella e Malinovskyi: il centrocampista ucraino ha rimediato una forte contusione durante la sfida interna persa col Verona. Gli esami hanno escluso lesioni gravi, ma il numero 18 non sarà a disposizione per il match coi lagunari. Il tecnico nerazzurro recupera però Freuler, assente contro gli scaligeri. Zanetti, che non vince in casa dal 7 novembre quando sconfisse la Roma, difende Gasperini: "Credo sia assurdo metterlo in discussione, visto che è uno dei migliori allenatori in assoluto". Per la partita di oggi non ci saranno Haps e Kiyine, entrambi squalificati. Allargando il conto agli infortunati, Zanetti è senza sette pedine perché mancheranno anche Vacca, Modolo, Ebuehi più i due portieri Lezzerini e Romero.