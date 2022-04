Diretta Verona-Sampdoria ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

VERONA - Ci saranno 2.000 tifosi provenienti da Genova, al Bentegodi, per sostenere la Sampdoria, alla ricerca di punti salvezza in casa del Verona. Gli scaligeri di Tudor non hanno da chiedere granché al loro campionato, se non di chiudere la stagione senza sbragare: "Ogni punto va guadagnato, mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che lotta per 'sopravvivere' a cinque giornate dalla fine. E’ facile immaginare con quali motivazioni i blucerchiati arriveranno qui", ammonisce l'allenatore croato del Verona. Dall'altra parte la squadra di Giampaolo, reduce da 3 sconfitte consecutive, non può permettersi altri passi falsi per non essere risucchiata verso la Serie B: attualmente la Sampdoria ha 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma là dietro le ultime stanno dando importanti segni di vita.