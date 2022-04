Caprari risponde a Caputo: 1-1 tra Verona e Sampdoria

VERONA - Un pari condito dal rimpianto per la Sampdoria di Giampaolo, che dopo tre sconfitte di fila sfiora il colpaccio contro il Verona al Bentegodi ma deve accontentarsi dell'1-1, non abbastanza per staccarsi definitivamente dalla zona più calda della classifica a quattro giornate dalla fine. A illudere i blucerchiati è Caputo, che prima del riposo si conquista un rigore e se lo fa parare da Montipò ma è poi reattivo a insaccare in tap-in. L'Hellas non è in una delle sue serate migliori e fatica pungere, ma a regalargli il pari al 78' è una magia di Caprari che fa 1-1 e come Caputo festeggia così l'undicesimo gol in campionato.

Verona-Sampdoria 1-1: statistiche e tabellino Caputo rompe l'equilibrio Il tecnico di casa Tudor conferma lo stesso 3-4-2-1 del match vinto sul campo dell'Atalanta, con Caprari e Barak alle spalle di Simeone, mentre sull'altro fronte Giampaolo opta per un compatto 4-5-1 e sceglie Caputo come unica punta. Il Verona è come sempre aggressivo e parte forte sfiorando il vantaggio all'8', quando Lazovic trova sul secondo palo Faraoni che colpisce al volo con l'esterno calciando però alto da buona posizione. I blucerchiati sanno di giocarsi molto in questa partita e provano a reggere l'urto, preoccupandosi soprattuto di chiudere ogni spazio per provare poi ripartire, concedendo così solo un paio di occasioni a Tameze che prima manca la porta di poco con un piattone in mischia (23') e poi sbaglia mira dalla distanza (36'). Le emozioni latitano al 'Bentegodi' ma la gara si sblocca alle soglie dell'intervallo, quando Gunter pesta il piede a Caputo in piena area gialloblù: giallo al difensore scaligero e rigore per la Sampdoria, di cui si incarica lo stesso attaccante a cui serve il tap-in per insaccare dopo l'iniziale respinta di Montipò.