Diretta Genoa-Cagliari ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Sfida salvezza al Ferraris dove, alle 18, Genoa e Cagliari si giocano una buona fetta di permanenza in massima serie. I liguri, reduci da tre sconfitte consecutive, sono ultimi in classifica insieme a Salernitana e Venezia con soli 22 punti - i campani devono però recuperare due partite, mentre i lagunari una -. La squadra di Mazzarri, invece, grazie al successo per 1-0 contro il Sassuolo firmato Deiola, ha interrotto una striscia di cinque ko consecutivi ed è salita a quota 28 e vincendo oggi supererebbe anche la Sampdoria, fermata ieri sull'1-1 dal Verona al Bentegodi. Il Genoa ha vinto in tutte le ultime quattro sfide con il Cagliari in Serie A (e in tre di queste non ha subito gol): si tratta già di una striscia record per i liguri contro i sardi nel massimo campionato; in generale il Grifone ha raccolto due delle ultime tre vittorie in Serie A (inclusa una delle sole due in questo torneo) proprio contro il Cagliari.