Diretta Sampdoria-Genoa ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

GENOVA - Sarà il 107° derby della Lanterna una delle partite inaugurali della 35ª giornata di Serie A. Alle ore 18:00, allo stadio Luigi Ferraris, andrà in scena il match tra la Sampdoria di Giampaolo e il Genoa di Blessin con in palio 3 punti potenzialmente fondamentali per la corsa alla salvezza. I blucerchiati sono attualmente al 16° posto in classifica a quota 30 e arrivano dal pareggio in casa del Verona (1-1), che ha interrotto di fatto una striscia di 3 sconfitte consecutive contro Roma (0-1), Bologna (2-0) e Salernitana (1-2). Discorso diverso per la formazione rossoblù, penultima in campionato con 25 punti e reduce da 4 ko di fila contro l'Hellas (1-0), la Lazio (1-4), il Milan (2-0) e il Cagliari (0-1). In palio c'è molto di più che la gloria di un derby.