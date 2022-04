Diretta Cagliari-Verona ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

CAGLIARI - Salvare il Cagliari. Questa la missione di Walter Mazzarri, che oggi (sabato 30 aprile, ore 15) dovrà cercare di battere il Verona di Igor Tudor tra le mura amiche dell'Unipol Domus in uno degli anticipo della 35ª giornata di Serie A. Ci sarà uno stadio pieno a spingere i rossoblù (tutti a disposizione del tecnico) che poi faranno visita alla Salernitana in uno scontro diretto cruciale per la salvezza: "Intanto pensiamo al Verona - ha detto Mazzarri alla vigilia - che è una squadra tosta, pronta a giocarsi la gara con grande serenità. Non ha grandi ambizioni in classifica e gioca senza patemi. Bisognerà stare attenti a fare una partita aggressiva. Diciamo che per quanto fatto e per il calcio espresso, il Cagliari merita la salvezza. Ci sono quattro finali da giocare e poi vedremo se al traguardo ci arriveremo con le braccia alzate. E il nostro pubblico sarà fondamentale per darci tranquillità e forza per ottenere la vittoria". Sull'altro fronte Tudor (squalificato e oggi sostituito in panchina da Bocchetti) cerca punti per consolidare il nono posto in classifica dei gialloblù, che ora sono a +3 sul Sassuolo.