Spezia-Lazio 3-4: tabellino, statistiche e marcatori

LA SPEZIA - Vittoria della Lazio in casa dello Spezia. Nella prima frazione, in vantaggio i liguri con Amian, pari dal dischetto di Immobile e nuovo sorpasso spezzino con Agudelo. In avvio di ripresa, nuovo botta e risposta col pari biancoceleste, su autorete di Provedel e il nuovo vantaggio dello Spezia con Hristov. Poi il pari di Milinkovic e il gol partita di Acerbi.