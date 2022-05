Retrocessione, la giostra che non perdona

D’accordo i paracadute, il maggiore equilibrio gestionale, il fascino di un campionato meno logorante della Serie A e di preziosa penetrazione territoriale, però date retta: scendere in B è un pessimo affare. Cominciando dall’amarezza dei tifosi per finire allla constatazione spiacevole che poi invertire la marcia diventa un problema. Nelle due stagioni prima di questa a nessuna delle retrocesse è riuscito il ritorno immediato e adesso siamo sulla buona strada per ripeterci, fermo restando che il Benevento ha tutte le possibilità di farcela. Aggiungiamoci il particolare che la Serie B ti marchia: l’ultima occasione in cui tutte le neopromosse in A si salvarono fu nella stagione 2007/08 e parliamo di Juventus, Napoli, Genoa.

Insomma, chi sta in Serie A vuole rimanerci e non molla finché c’è un filo a cui aggrapparsi. Ma i fili sono pochi e fragili, a tre giornate e mezzo dalla conclusione del campionato. Sei squadre non sono riuscite a scollarsi dal pantano, di qui al 22 maggio la metà di esse respireranno e tre saluteranno, con la speranza non troppo fondata di rivederci presto da questa parte del confine. Che siano state prese in mezzo realtà come le due genovesi e il Cagliari, che sia ancora lì orgogliosamente a cercare il suo filo la Salernitana la quale dopo sei giornate aveva accolto un punto e lungo il cammino è stata anche ceduta, che lo Spezia di Thiago Motta universalmente applaudito non sa riuscito a restarne fuori dimostra due teoremi. Primo, la Serie A non perdona errori di sottovalutazione del pericolo o superficialità, peccati per esempio del Cagliari che delle ultime otto partite ne ha perse sette. Secondo, questo sarà anche il campionato degli spiriti e dei famtasmi del palcoscenico se paragonato ai blockbuster inglesi, ma in qualsiasi verso si guardi la classifica, dalla cima al fondo o dal fondo alla cima, non trovi un senso, non hai idea di che cosa succederà e questo è bellissimo.