Volata scudetto, il calendario di Milan e Inter nelle ultime giornate

ROMA - È una corsa all'ultimo respiro quella tra Milan e Inter verso lo scudetto: i rossoneri di Stefano Pioli hanno un vantaggio di 2 punti in classifica, mentre i campioni d'Italia di Simone Inzaghi si trovano a rincorrere dopo l'inopinata sconfitta di mercoledì scorso nel recupero di Bologna. Ormai tagliato fuori dalla lotta al titolo il Napoli, staccato di 7 punti dalla vetta e solo aritmeticamente ancora in lizza: mancano infatti 3 giornate alla conclusione del campionato e i punti in palio sono rimasti 9. Al Milan, per aggiudicarsi con certezza lo scudetto, sono sufficienti 2 vittorie e un pareggio: in questo caso infatti, seppure l'Inter dovesse vincere le ultime tre gare, le due squadre si ritroverebbero appaiate a 84 punti, ma i ragazzi di Pioli si aggiudicherebbero il campionato grazie al maggior numero di punti negli scontri diretti (conclusi 1-1 e 2-1 per il Milan). Ecco, gara per gara, il calendario del derby scudetto.